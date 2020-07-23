ВОЗ призывает не ходить в ночные клубы

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: publicdomainpictures.net

https://racurs.ua/n141546-voz-prizyvaet-ne-hodit-v-nochnye-kluby.html

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует ходить в ночные клубы и на дискотеки из-за угрозы подхватить коронавирусную болезнь COVID-19.

Глава технической группы чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керехове заявила об этом в ходе сегодняшнего брифинга.

Если у вас есть возможность не ходить в ночной клуб, возможно вам нужно избегать его в течение некоторого времени, — призвала Керехове.

По ее словам, ночные клубы в настоящее время, как правило, являются «горячими точками» относительно коронавируса, однако закрывать их все — это не решение проблемы.

Нам нужен подход, основанный на данных о том, где есть возможность для передачи вируса. Если это определенное место, возможно, ему нужно некоторое время быть закрытым, — отметила она.

По мнению Керехове, люди сами должны принимать решение в этой ситуации и избегать мест массового скопления людей.

Напомним, в ВОЗ недавно заявили, что коронавирус не удастся одолеть с помощью только введения карантина.