ВООЗ закликає не ходити в нічні клуби

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У світі триває епідемія коронавірусу, фото: publicdomainpictures.net
ВООЗ закликає не ходити в нічні клубиhttps://racurs.ua/ua/n141546-vooz-zaklykaie-ne-hodyty-v-nichni-kluby-video.htmlРакурс
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не рекомендує ходити в нічні клуби та на дискотеки через загрозу підхопити коронавірусну хворобу COVID-19.
Голова технічної групи надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керехове заявила про це під час сьогоднішнього брифінгу.
Якщо у вас є можливість не ходити в нічний клуб, можливо вам потрібно уникати його впродовж деякого часу, — закликала Керехове.
За її словами, нічні клуби наразі, як правило, є «гарячими точками» щодо коронавірусу, проте закривати їх усі не є рішенням проблеми.
Нам потрібен підхід, базований на даних про те, де є можливість для передачі вірусу. Якщо це певне місце, можливо, йому потрібно деякий час бути закритим, — зазначила вона.
На думку Керехове, люди самі мають ухвалювати рішення в цій ситуації й уникати місць масово скупчення людей.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedroshttps://t.co/u9NHe7tMkE
— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 23, 2020
Нагадаємо, у ВООЗ нещодавно заявили, що коронавірус не вдасться здолати за допомогою лише запровадження карантину.
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