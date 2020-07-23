Озброєний палицею розбійник пограбував відділення «Укрпошти», фото: «Блокнот Воронеж»

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Пограбування відділення «Укрпошти» сталося сьогодні, 23 липня, в Харкові у Немишлянському районі міста.

Розбійний напад здійснив озброєний палицею чоловік у балаклаві. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Зловмисник, зайшовши до розташованого на вулиці Льва Ландау приміщення, погрожуючи застосувати палицю змусив відчинити розташований там сейф. Після цього він зв’язав касира та зачинив разом з іншою працівницею в підсобці.

Заволодівши грошима грабіжник зник у невідомому напрямку. До його рук потрапили 30 тис. грн, які були в сейфі.

Повідомлення про цей інцидент надійшло до правоохоронців о 16.17. Відповідна інформація внесена до Єдиного обліку, зловмисника розшукують.

До відділення «Укрпошти» нападник під’їхав на автомобілі BMW сріблястого кольору, повідомляє Telegram-канал «Нетипичный Харьков». Зазначається, що нападник був озброєний гумовою палицею, якою побив жінку у відділенні. Працівників закладу він зв’язав скотчем.

Нагадаємо, у грудні 2017 року в Харкові чоловік, погрожуючи вибухівкою, захопив відділення «Укрпошти».