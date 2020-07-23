Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Озброєний палицею розбійник пограбував відділення «Укрпошти», фото: «Блокнот Воронеж»

Чоловік з палицею пограбував відділення «Укрпошти» у Харкові (ФОТО, ВІДЕО)

23 лип 2020, 21:59
999

Пограбування відділення «Укрпошти» сталося сьогодні, 23 липня, в Харкові у Немишлянському районі міста.

Розбійний напад здійснив озброєний палицею чоловік у балаклаві. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Зловмисник, зайшовши до розташованого на вулиці Льва Ландау приміщення, погрожуючи застосувати палицю змусив відчинити розташований там сейф. Після цього він зв’язав касира та зачинив разом з іншою працівницею в підсобці.

Заволодівши грошима грабіжник зник у невідомому напрямку. До його рук потрапили 30 тис. грн, які були в сейфі.

Повідомлення про цей інцидент надійшло до правоохоронців о 16.17. Відповідна інформація внесена до Єдиного обліку, зловмисника розшукують.

Озброєний палицею розбійник пограбував відділення «Укрпошти», фото: Національна поліція

Озброєний палицею розбійник пограбував відділення «Укрпошти», фото: Національна поліція

До відділення «Укрпошти» нападник під’їхав на автомобілі BMW сріблястого кольору, повідомляє Telegram-канал «Нетипичный Харьков». Зазначається, що нападник був озброєний гумовою палицею, якою побив жінку у відділенні. Працівників закладу він зв’язав скотчем.

30 минут назад по адресу Льва Ландау 36 ограбили УкрПочту. Бандит был на серебряной BMW. Берегите себя Всем добра рАднули ✌️✌️✌️


Допис, поширений Зуб (@jenya_zub)

Нагадаємо, у грудні 2017 року в Харкові чоловік, погрожуючи вибухівкою, захопив відділення «Укрпошти».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿