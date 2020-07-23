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Ракурс
Вооруженный дубинкой разбойник ограбил отделение «Укрпочты», фото: «Блокнот Воронеж»

Мужчина с дубинкой ограбил отделение «Укрпочты» в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

23 июл 2020, 21:59
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Ограбление отделения «Укрпочты» произошло сегодня, 23 июля, в Харькове в Немышлянском районе города.

Разбойное нападение совершил вооруженный дубинкой мужчина в Балаклаве. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Злоумышленник, зайдя в расположенное на улице Льва Ландау помещение, угрожая применить дубинку заставил открыть расположенный там сейф. После этого он связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке.

Завладев деньгами грабитель скрылся в неизвестном направлении. В его руки попали 30 тыс. грн, которые были в сейфе.

Сообщение об этом инциденте поступило к правоохранителям в 16.17. Соответствующая информация внесена в Единый учет, злоумышленника разыскивают.

Вооруженный дубинкой разбойник ограбил отделение «Укрпочты», фото: Национальная полиция

Вооруженный дубинкой разбойник ограбил отделение «Укрпочты», фото: Национальная полиция

В отделение «Укрпочты» нападавший подъехал на автомобиле BMW серебристого цвета, сообщает Telegram-канал «Нетипичный Харьков». Отмечается, что он был вооружен резиновой дубинкой, которой избил женщину в отделении. Работников заведения он связал скотчем.

30 минут назад по адресу Льва Ландау 36 ограбили УкрПочту. Бандит был на серебряной BMW. Берегите себя Всем добра рАднули ✌️✌️✌️


Допис, поширений Зуб (@jenya_zub)

Напомним, в декабре 2017 года в Харькове мужчина, угрожая взрывчаткой, захватил отделение «Укрпочты».

Источник: Ракурс


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