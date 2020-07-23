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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Прекращение огня на Донбассе — Зеленский хочет, чтобы Путин подписал соглашение

23 июл 2020, 21:22
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Соглашение о полном и всеобъемлющее прекращении огня на Донбассе с 27 июля должно быть подписано лидерами всех стран «нормандского формата».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом во время рабочей поездки на Донбасс, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Верю в то, что все стороны — Украина, Франция, Германия и РФ — подпишут, — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, подписание этого соглашения сторонами «нормандского формата» повысит его статус и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей.

Зеленский отметил, что детали договоренностей о прекращении огня отдельно будет нарабатывать Трехсторонняя контактная группа (ТКГ).

В Минском формате подробно все должно быть выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как передается эта информация, — отметил президент.

Мы хотим расшифровки каждого пункта «Минска», — добавил Зеленский.


Также президент заверил, что договоренность о прекращении огня не лишает военных возможности самозащиты.

Напомним, полное прекращение огня на Донбассе должно наступить с 00.01 27 июля.

Источник: Ракурс


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