Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n141544-prypynennya-vognu-na-donbasi-zelenskyy-hoche-schob-putin-pidpysav-ugodu.html

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Угода про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі з 27 липня має бути підписана лідерами всіх країн «нормандського формату».

Президент України Володимир Зеленський заявив про це під час робочої поїздки на Донбас, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Вірю в те, що всі сторони — Україна, Франція, Німеччина та РФ — підпишуть, — заявив Зеленський.

За словами Зеленського, підписання цієї угоди сторонами «нормандського формату» підвищить її статус та збільшить шанси на дотримання досягнутих домовленостей.

Зеленський зазначив, що деталі домовленостей про припинення вогню окремо напрацьовуватиме Тристороння контактна група (ТКГ).

В Мінському форматі детально все повинно бути виписано: кожна людина, хто відповідає, коли, як передається ця інформація, — зазначив президент.

Ми хочемо розшифровки кожного пункту «Мінська», — додав Зеленський.



Також президент запевнив, що домовленість про припинення вогню не позбавляє військових можливості самозахисту.

Нагадаємо, повне припинення вогню на Донбасі має настати з 00.01 27 липня.