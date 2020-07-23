24 липня відзначають день Ольги Страдниціhttps://racurs.ua/ua/n141543-24-lypnya-vidznachaut-den-olgy-stradnyci.htmlРакурс
24 липня православна церква вшановує пам’ять святої рівноапостольної княгині Ольги, яка першою серед правителів Київської Русі прийняла християнство, отримавши в результаті хрещення ім’я Олена.
Ольга прийняла християнство у жовтні 957 року, під час відвідування столиці Візантійської імперії Константинополя. Також вона у 959 році відправила посольство до німецького короля Оттона I, щоб запросити в Київську Русі єпископа і священиків.
Однак місія надісланого до Києва єпископа Адальберта зрештою зазнала невдачі. У грудні 961 року син Ольги Святослав Ігорович, опираючись на язичницьку еліту, усунув її від влади та прогнав християнських місіонерів.
Померла Ольга у 969 році.
У народі цього дня традиційно вшановують Ольгу Страдницю. На цей день припадав розпал польових робіт.
Народні прикмети:
- сонячна погода — до багатого врожаю зернових;
- дощ — до хорошого улову риби;
- якщо Стожари (зірки зоряного скупчення Плеяди) яскраво сяють — буде добрий врожай;
- якщо на сосні багато шишок — добре вродить ячмінь;
- якщо корови мало п’ють води та сплять вдень — слід очікувати дощу.