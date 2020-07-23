24 липня вшановують княгиню Ольгу, фото: «Православная Жизнь»

https://racurs.ua/ua/n141543-24-lypnya-vidznachaut-den-olgy-stradnyci.html

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24 липня православна церква вшановує пам’ять святої рівноапостольної княгині Ольги, яка першою серед правителів Київської Русі прийняла християнство, отримавши в результаті хрещення ім’я Олена.

Ольга прийняла християнство у жовтні 957 року, під час відвідування столиці Візантійської імперії Константинополя. Також вона у 959 році відправила посольство до німецького короля Оттона I, щоб запросити в Київську Русі єпископа і священиків.

Однак місія надісланого до Києва єпископа Адальберта зрештою зазнала невдачі. У грудні 961 року син Ольги Святослав Ігорович, опираючись на язичницьку еліту, усунув її від влади та прогнав християнських місіонерів.

Померла Ольга у 969 році.

У народі цього дня традиційно вшановують Ольгу Страдницю. На цей день припадав розпал польових робіт.

Народні прикмети: