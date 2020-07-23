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У ЗСУ складають списки військовослужбовців, які брали участь у Революції гідності, фото: «РБК-Україна»

Списки учасників Майдану складають у ЗСУ — деталі (ДОКУМЕНТ)

23 лип 2020, 20:26
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Списки учасників Революції гідності серед військовослужбовців складають у Збройних силах України (ЗСУ).

Відповідні документи колишній офіцер Командування Сухопутних військ Роман Ковальов розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

У тексті цих указів зазначалося, що командири військових частин до 17.00 23 липня мають надіслати відповідні затверджені списки. Причиною збирання такої інформації вказувалося, зокрема, «створення єдиної електронної бази».

Укази про складання списків учасників Революції гідності, фото: Роман Ковальов

Укази про складання списків учасників Революції гідності, фото: Роман Ковальов

В Управлінні зв’язків з громадськістю Збройних сил України в коментарі виданню «Новинарня» підтвердили факт складання таких списків.

Полковник Богдан Сеник зазначив, що такі розпорядження по лінії морально-психологічного забезпечення виходять із частин і військкоматів, котрі підпорядковуються Командуванню Сухопутних військ. За його словами, обставини появи цих розпоряджень ще з’ясовуються, однак, попередньо, наявна помилка в комунікуванні такої ініціативи й вони сприймаються в негативному ключі.

Потрібно було б вказати сенс задуму в преамбулі наказів, — вважає він.

Сеник наголосив, що такі списки складають «не для покарання, а саме для вшанування», наприклад — для підготовки нагородження таких військових до пам’ятних дат.

За словами Сеника, ініціатива створення списків учасників Революції гідності з’явилася після прощання на Майдані Незалежності у Києві із загиблим військовослужбовцем та членом 3-ої сотні Самооборони Майдану Тарасом Матвіївим, котре відбулося 14 липня.


В межах проведення цієї церемонії виникла потреба оперативно організувати ритуал вшанування загиблого військовослужбовця-майданівця.

Нагадаємо, Тристороння контактна група домовилася про повне припинення вогню на Донбасі з 00.01 27 липня.


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