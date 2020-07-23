У ЗСУ складають списки військовослужбовців, які брали участь у Революції гідності, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n141542-spysky-uchasnykiv-maydanu-skladaut-u-zsu-detali-dokument.html

Ракурс

Списки учасників Революції гідності серед військовослужбовців складають у Збройних силах України (ЗСУ).

Відповідні документи колишній офіцер Командування Сухопутних військ Роман Ковальов розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

У тексті цих указів зазначалося, що командири військових частин до 17.00 23 липня мають надіслати відповідні затверджені списки. Причиною збирання такої інформації вказувалося, зокрема, «створення єдиної електронної бази».

В Управлінні зв’язків з громадськістю Збройних сил України в коментарі виданню «Новинарня» підтвердили факт складання таких списків.

Полковник Богдан Сеник зазначив, що такі розпорядження по лінії морально-психологічного забезпечення виходять із частин і військкоматів, котрі підпорядковуються Командуванню Сухопутних військ. За його словами, обставини появи цих розпоряджень ще з’ясовуються, однак, попередньо, наявна помилка в комунікуванні такої ініціативи й вони сприймаються в негативному ключі.

Потрібно було б вказати сенс задуму в преамбулі наказів, — вважає він.

Сеник наголосив, що такі списки складають «не для покарання, а саме для вшанування», наприклад — для підготовки нагородження таких військових до пам’ятних дат.

За словами Сеника, ініціатива створення списків учасників Революції гідності з’явилася після прощання на Майдані Незалежності у Києві із загиблим військовослужбовцем та членом 3-ої сотні Самооборони Майдану Тарасом Матвіївим, котре відбулося 14 липня.

В межах проведення цієї церемонії виникла потреба оперативно організувати ритуал вшанування загиблого військовослужбовця-майданівця.

Нагадаємо, Тристороння контактна група домовилася про повне припинення вогню на Донбасі з 00.01 27 липня.