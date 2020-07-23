В ВСУ составляют списки военнослужащих, участвовавших в Революции достоинства, фото «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n141542-spiski-uchastnikov-maydana-sostavlyaut-v-vsu-detali-dokument.html

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Списки участников Революции достоинства среди военнослужащих составляют в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Соответствующие документы бывший офицер командования Сухопутных войск Роман Ковалев разместил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В тексте этих указов отмечалось, что командиры военных частей до 17.00 23 июля должны прислать соответствующие утвержденные списки. Причиной сбора такой информации указывалось, в частности, «создание единой электронной базы».

В Управлении связей с общественностью Вооруженных сил Украины в комментарии изданию «Новынарня» подтвердили факт составления таких списков.

Полковник Богдан Сеник отметил, что такие распоряжения по линии морально-психологического обеспечения выходят из частей и военкоматов, которые подчиняются Командованию Сухопутных войск. По его словам, обстоятельства появления этих распоряжений еще устанавливаются, однако, предварительно, имеется ошибка в коммуницировании такой инициативы и они воспринимаются в негативном ключе.

Нужно было бы указать смысл замысла в преамбуле приказов, — считает он.

Сеник подчеркнул, что такие списки составляют «не для наказания, а именно для чествования», например — для подготовки награждения таких военных к памятным датам.

По словам Сеника, инициатива создания списков участников Революции достоинства появилась после прощания на Майдане Независимости в Киеве с погибшим военнослужащим и членом 3-й сотни Самооборона Майдана Тарасом Матвеевым, которое состоялось 14 июля.

В рамках проведения этой церемонии возникла необходимость оперативно организовать ритуал в честь погибшего военнослужащего-майдановца.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном прекращении огня на Донбассе с 00.01 27 июля.