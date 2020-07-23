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Ракурс
24 июля чествуют княгиню Ольгу, фото: «Православная Жизнь»

24 июля отмечают день Ольги Страдницы

23 июл 2020, 20:48
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24 июля православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги, которая первой среди правителей Киевской Руси приняла христианство, получив в результате крещения имя Елена.

Ольга приняла христианство в октябре 957 года, во время посещения столицы Византийской империи Константинополя. Также она в 959 году отправила посольство к германскому королю Оттону I, чтобы пригласить в Киевскую Русь епископа и священников.

Однако миссия направленного в Киев епископа Адальберта потерпела неудачу. В декабре 961 года сын Ольги Святослав Игоревич, опираясь на языческую элиту, устранил ее от власти и прогнал христианских миссионеров.

Умерла Ольга в 969 году.

В народе этот день традиционно чествуют Ольгу Страдницу. На этот день приходился разгар полевых работ.


Народные приметы:

  • солнечная погода — к богатому урожаю зерновых;
  • дождь — к хорошему улову рыбы;
  • если Стожары (звезды звездного скопления Плеяды) ярко сияют — будет хороший урожай;
  • если на сосне много шишек — хорошо уродится ячмень;
  • если коровы мало пьют воды и спят днем — следует ожидать дождя.

Источник: Ракурс


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