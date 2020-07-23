24 июля отмечают день Ольги Страдницыhttps://racurs.ua/n141543-24-iulya-otmechaut-den-olgi-stradnicy.htmlРакурс
24 июля православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги, которая первой среди правителей Киевской Руси приняла христианство, получив в результате крещения имя Елена.
Ольга приняла христианство в октябре 957 года, во время посещения столицы Византийской империи Константинополя. Также она в 959 году отправила посольство к германскому королю Оттону I, чтобы пригласить в Киевскую Русь епископа и священников.
Однако миссия направленного в Киев епископа Адальберта потерпела неудачу. В декабре 961 года сын Ольги Святослав Игоревич, опираясь на языческую элиту, устранил ее от власти и прогнал христианских миссионеров.
Умерла Ольга в 969 году.
В народе этот день традиционно чествуют Ольгу Страдницу. На этот день приходился разгар полевых работ.
Народные приметы:
- солнечная погода — к богатому урожаю зерновых;
- дождь — к хорошему улову рыбы;
- если Стожары (звезды звездного скопления Плеяды) ярко сияют — будет хороший урожай;
- если на сосне много шишек — хорошо уродится ячмень;
- если коровы мало пьют воды и спят днем — следует ожидать дождя.