24 июля чествуют княгиню Ольгу, фото: «Православная Жизнь»

https://racurs.ua/n141543-24-iulya-otmechaut-den-olgi-stradnicy.html

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24 июля православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги, которая первой среди правителей Киевской Руси приняла христианство, получив в результате крещения имя Елена.

Ольга приняла христианство в октябре 957 года, во время посещения столицы Византийской империи Константинополя. Также она в 959 году отправила посольство к германскому королю Оттону I, чтобы пригласить в Киевскую Русь епископа и священников.

Однако миссия направленного в Киев епископа Адальберта потерпела неудачу. В декабре 961 года сын Ольги Святослав Игоревич, опираясь на языческую элиту, устранил ее от власти и прогнал христианских миссионеров.

Умерла Ольга в 969 году.

В народе этот день традиционно чествуют Ольгу Страдницу. На этот день приходился разгар полевых работ.

Народные приметы: