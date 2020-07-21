Санкции против «Северного потока-2» одобрили в США. Фото: utro.ru

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Палата представителей американского Конгресса одобрила новые санкции против «Северного потока-2».

Политики 20 июля одобрили поправку к закону о национальной обороне, которые предусматривают новые санкции против компаний, причастных к строительству российского газопровода Nord Stream 2. Далее документ должен рассмотреть Сенат и согласовать президент Дональд Трамп. Об этом сообщил член Палаты представителей и представитель Республиканской партии Стив Вомак в Twitter.

Россия пытается построить газопровод «Северный поток-2», чтобы получить чрезмерный контроль над нашими европейскими союзниками и их источниками энергии… Мы должны остановить вражескую стратегию влияния Путина, — говорится в сообщении.



Напомним, на днях государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обратился к компаниям-партнерам российского проекта Nord Stream 2 и пригрозил им последствиями. Помпео призвал эти компании прекратить сотрудничать и помогать газопроводу.

Еще в 2019 году США ввели санкции против «Северного потока-2», которые заставили компанию-укладчика трубопровода остановить работы. При этом Москва упорно пытается достроить газопровод, который должен соединить Германию и Россию через Балтийское море.