Санкції проти «Північного потоку-2» схвалили в США. Фото: utro.ru

https://racurs.ua/ua/n141432-sankciyi-proty-pivnichnogo-potoku-2-shvalyla-palata-predstavnykiv-ssha.html

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Палата представників американського Конгресу схвалила нові санкції проти «Північного потоку-2».

Політики 20 липня схвалили поправку до закону про національну оборону, які передбачають нові санкції проти компаній, причетних до будівництва російського газогону Nord Stream 2. Далі документ повинен розглянути Сенат та погодити президент Дональд Трамп. Про це повідомив член Палати представників та представник Республіканської партії Стів Вомак у Twitter.

Росія намагається побудувати газогін «Північний потік-2», аби отримати надмірний контроль над нашими європейськими союзниками та їхніми джерелами енергії… Ми повинні зупинити ворожу стратегію впливу Путіна, — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, днями державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео звернувся до компаній-партнерів російського проекту Nord Stream 2 і пригрозив їм наслідками. Помпео закликав ці компанії припинити співпрацювати та допомагати газогону.

Ще в 2019 році США ввели санкції проти «Північного потоку-2», які змусили компанію-укладальника трубопроводу зупинити роботи. При цьому Москва вперто намагається добудувати газопровод, який повинен з'єднати Німеччину та Росію через Балтійське море.