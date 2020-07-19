Партнерам газогону Nord Stream 2 пригрозили у Вашингтоні. Фото: metallurgprom.org

https://racurs.ua/ua/n141334-partneram-gazogonu-nord-stream-2-prygrozyly-u-vashyngtoni-detali.html

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Майк Помпео, державний секретар Сполучених Штатів Америки, звернувся до компаній-партнерів російського проекту Nord Stream 2 і пригрозив їм наслідками.

Помпео закликав ці компанії припинити співпрацювати та допомагати газогону. Про це повідомляє Державний департамент США у Twitter.

Це явне попередження для компаній, які допомагають і підтримують проекти для надання шкідливого впливу з боку Росії: йдіть зараз або ризикуйте наслідками, — йдеться в заяві.

Як відомо, в 2019 році США ввели санкції проти «Північного потоку-2», які змусили компанію-укладальника трубопроводу зупинити роботи. Але Росія має намір завершити будівництво газопроводу, попри американські санкції. Цей газогон має на меті з'єднати Німеччину та Росію через Балтійське море.

Україна виступає проти Nord Stream 2, оскільки після запуску цього газопроводу Росія може припинити транзитне транспортування газу через Україну в Європу. Український бюджет щороку отримує майже 3 млрд грн за транзит російського газу.

Нагадаємо, у червні президент США Дональд Трамп закликав не допустити закінчення будівництва газогону «Північний потік-2» і докласти максимум зусиль, щоб захистити Німеччину від Росії.