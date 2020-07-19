Стрілянина сталася у Харкові. Фото: 12kanal.com

https://racurs.ua/ua/n141333-perestrilky-vidbulysya-v-harkovi-ta-chernivcyah-ie-poraneni-y-zagyblyy-video.html

Ракурс

Стрілянина із постраждалими сталася минулої ночі в Основ’янському районі Харкова.

Внаслідок події двоє чоловіків 37 та 27 років із вогнепальними пораненнями грудної клітини були доставлені до лікарні. Повідомлення про потерпілих на провулку Костюринському надійшло до Основ’янського відділу поліції зі швидкої допомоги. Про це 19 липня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Слідчі вже внесли відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до семи років тюремного строку.

Як повідомляє «Труха Харьков» у Telegram, збройний інцидент стався у караоке-барі Panorama, внаслідок стрілянини поранення дістали двоє осіб. Один із чоловіків дістав вогнепальне поранення грудної клітини, другому куля влучила в груди та плече.

О 1.20 в караоке Panorama в провулку Костюринському, 2 під час бійки невідомий постріляв двох чи то «прикордонників», чи то СБУшників, — йдеться в повідомленні.

Крім того, стрілянина сталася 18 липня у Чернівцях. Суперечка і бійка між чоловіками переросли у стрілянину на вул. Небесної Сотні. Внаслідок розбірок один з учасників конфлікту загинув. Під час затримання зловмисника у нього вилучили зброю, із застосуванням якої він скоїв вказаний злочин.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а також про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 76 липня на Троєщині в Києві чоловік двічі вистрілив у свого знайомого, завдавши тяжких вогнепальних поранень у пахову зону та праве око.