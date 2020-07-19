Появу нового океану на Землі передбачили британські вчені. Фото: flickr.com

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Ракурс

Новий океан може з’явитися в східній частині Африки через 5−10 млн років.

Він може сформуватися внаслідок тектонічного розлому, який намітився в 2005 році в Афарській улоговині в пустелі на території Ефіопії. Його довжина становить 56 км. Континентальний рифт в цьому місці перетворюється в океанічний. Про це повідомили вчені Сполучених Штатів Америки і Великої Британії, передає NBC News.

За словами геофізика Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі Кена Макдональда, через мільйони років після виникнення розлому Аденська затока і Червоне море затоплять Східно-африканську рифтову долину, внаслідок чого і утвориться новий океан. Інша частина Африки натомість перетвориться в окремий невеликий континент.

Дослідники стверджують, що дослідникам у роботі допомагають супутникові знімки. GPS-вимірювань допомагають вимірювати швидкість руху аж до декількох міліметрів на рік.

Оскільки ми отримуємо все більше і більше вимірювань від GPS, ми можемо отримати набагато більше уявлення про те, що відбувається, — зазначив Макдональд.

Нагадаємо, американські вчені заявили, що найчистіше повітря на Землі розташоване в Південному океані, на південь від 40 градусу південної широти. Науковці стверджують, що цей атмосферний регіон майже не зазнав впливу діяльності людини.