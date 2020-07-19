ДТП сталася у Києві. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n141331-masshtabna-dtp-stalasya-v-kyievi-ochevydci-opublikuvaly-video-naslidkiv-avariyi.html

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Дорожньо-транспортна пригода сталася в Києві сьогодні, 19 липня.

Щонайменше шість автомобілів зіштовхнулися на Набережному шосе поблизу з пішохідним мостом через Дніпро. Відео наслідків масштабної аварії з’явилося на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

На кадрах видно потрощені автомобілі та велику кількість людей, які перебувають на місці ДТП. Деякі автомобілі зіткнулися на проїжджій частині, деякі машини відкинуло на тротуар. Деталі та причини аварії наразі невідомі, їх встановлять правоохоронці.

Нагадаємо, 19 липня на трасі Київ- Чоп біля повороту на село Іванівці в Закарпатській області сталася смертельна автопригода. В ДТП загинув головний тренер футбольного клубу «Мункач» Віктор Ряшко та двоє дітей. Вижити змогла лише його дружина.