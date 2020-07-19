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ДТП произошло в Киеве. Фото: Нацполиция

Масштабное ДТП произошло в Киеве — очевидцы опубликовали видео последствий аварии

19 июл 2020, 19:41
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Киеве сегодня, 19 июля.

По меньшей мере шесть автомобилей столкнулись на Набережном шоссе вблизи с пешеходным мостом через Днепр. Видео последствий масштабной аварии появилось на странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook.

На кадрах видны разбитые автомобили и большое количество людей, которые находятся на месте ДТП. Некоторые автомобили столкнулись на проезжей части, некоторые машины отбросило на тротуар. Детали и причины аварии пока неизвестны, их установят правоохранители.


Напомним, 19 июля на трассе Киев — Чоп возле поворота на село Ивановцы в Закарпатской области произошла смертельная авария. В ДТП погиб главный тренер футбольного клуба «Мункач» Виктор Ряшко и два ребенка. Выжить смогла только его жена.

Источник: Ракурс


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