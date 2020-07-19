Появление нового океана на Земле предсказали британские ученые. Фото: flickr.com

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Ракурс

Новый океан может появиться в восточной части Африки через 5−10 млн лет.

Он может сформироваться вследствие тектонического разлома, который наметился в 2005 году в Афарской котловине в пустыне на территории Эфиопии. Его длина составляет 56 км. Континентальный рифт в этом месте превращается в океанический. Об этом сообщили ученые Соединенных Штатов Америки и Великобритании, передает NBC News.

По словам геофизика Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Кена Макдональда, через миллионы лет после возникновения разлома Аденский залив и Красное море затопят Восточно-африканскую рифтовую долинуе, в результате чего и образуется новый океан. Другая часть Африки превратится в отдельный небольшой континент.

Исследователи утверждают, что исследователям в работе помогают спутниковые снимки. GPS-измерения помогают измерять скорость движения вплоть до нескольких миллиметров в год.

Поскольку мы получаем все больше и больше измерений от GPS, мы можем получить гораздо большее представление о происходящем, — отметил Макдональд.

Напомним, американские ученые заявили, что самый чистый воздух на Земле расположен в Южном океане, к югу от 40 градусов южной широты. Ученые утверждают, что этот атмосферный регион почти не испытал влияния деятельности человека.