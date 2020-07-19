Стрельба произошла в Харькове. Фото: 12kanal.com

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Стрельба с пострадавшими произошла минувшей ночью в Основянском районе Харькова.

В результате происшествия два человека 37 и 27 лет с огнестрельными ранениями грудной клетки были доставлены в больницу. Сообщение о пострадавших на переулке Костюринском поступило в Основянский отдел полиции со скорой помощи. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Следователи уже внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до семи лет тюремного срока.

Как сообщает «Труха Харьков» в Telegram, вооруженный инцидент произошел в караоке-баре Panorama, в результате стрельбы ранения получили два человека. Один из мужчин получил огнестрельное ранение грудной клетки, второму пуля попала в грудь и плечо.

В 1.20 в караоке Panorama в переулке Костюринском, 2 во время драки неизвестный пострелял двух то ли «пограничников», то ли СБУшников, — говорится в сообщении.

Кроме того, стрельба произошла 18 июля в Черновцах. Спор и драка между мужчинами переросли в стрельбу на ул. Небесной Сотни. В результате разборок один из участников конфликта погиб. Во время задержания злоумышленника у него изъяли оружие, с применением которого он совершил указанное преступление.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, а также об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 76 июля на Троещине в Киеве мужчина дважды выстрелил в своего знакомого, нанеся тяжелых огнестрельных ранений в паховую зону и правый глаз.