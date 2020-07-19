Партнерам газопровода Nord Stream 2 пригрозили в Вашингтоне. Фото:

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Майк Помпео, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, обратился к компаниям-партнерам российского проекта Nord Stream 2 и пригрозил им последствиями.

Помпео призвал эти компании прекратить сотрудничать и помогать газопроводу. Об этом сообщает Государственный департамент США в Twitter.

Это явное предупреждение для компаний, которые помогают и поддерживают проекты для оказания вредного влияния со стороны России: уйдите сейчас или рискуйте последствиями, — говорится в заявлении.

Как известно, в 2019 году США ввели санкции против «Северного потока-2», которые заставили компанию-укладчика трубопровода остановить работы. Но Россия намерена завершить строительство газопровода, несмотря на американские санкции. Этот газопровод соединит Германию и Россию через Балтийское море.

Украина выступает против Nord Stream 2, поскольку после запуска этого газопровода Россия может прекратить транзитную транспортировку газа через Украину в Европу. Украинский бюджет ежегодно получает почти 3 млрд грн за транзит российского газа.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп призвал не допустить окончания строительства газопровода «Северный поток-2» и приложить максимум усилий, чтобы защитить Германию от России.