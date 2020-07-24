Санкції проти Nord Stream 2 схвалив Сенат США. Фото: rt.com

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Нові санкції проти Росії запровадять США. Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив проект оборонного бюджету з санкціями проти Російської Федерації.

Сенатори американського Конгресу затвердили свою версію бюджету національної оборони на наступний фінансовий рік, який починається в країні з 1 жовтня. Бюджет національної оборони складає 740,5 млрд дол. У законопроекті відводиться пріоритетна роль «стратегічній конкуренції з Росією». Про це повідомляється на сайті Конгресу США.

Зазначається, що проект закону схвалили 86 сенаторів, а проти проголосували 14 осіб. У бюджеті передбачаються санкції проти російського газогону «Північного потоку-2» та газопроводу — «Турецький потік». Під обмежувальні заходи потрапили іноземні громадяни та компанії, які орендують, продають та надають судна, котрі задіяні в будівництві газопроводів.

Нагадаємо, 20 липня Палата представників американського Конгресу схвалила нові санкції проти «Північного потоку-2» — погодила поправку до закону про національну оборону, які передбачають нові санкції проти компаній, причетних до будівництва газогону.

Раніше державний секретар США Майк Помпео звернувся до компаній-партнерів російського проекту Nord Stream 2 і пригрозив їм наслідками. Помпео закликав ці компанії припинити співпрацювати та допомагати газогону.