Пандемія коронавірусу в світі. Фото:

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Пандемія коронавірусу змінила спосіб життя людства, а деякі способи життя вона зруйнувала.

Повернутися до колишнього життя вже не можна. В умовах пандемії рішення, куди йти і з ким зустрічатися, «може бути питанням життя і смерті». Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус, повідомляється на сайті організації.

Абсолютно ясно, що люди хочуть жити своїм життям. Але повернення до колишнього способу життя немає. Пандемія вже змінила наш спосіб життя, — заявив він.

Гебреісус закликав людей робити усвідомлений вибір, так як під загрозою може бути не лише життя однієї людини, але й оточуючих.

Як повідомляється на сайті Джона Гопкінса, станом на 6.00 24 липня у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 632 тис. 173 особи, одужали 8 млн 763 тис. 516 осіб. Загалом підтверджено 15 млн 445 тис. 43 випадки зараження.

Нагадаємо, головний експерт робочої групи з боротьби з коронавірусом у США доктор Ентоні Фаучи заявив, що пандемія COVID-19 тільки починається. Наразі великі спалахи коронавірусу спостерігаються в Бразилії, ПАР та Азії. А в Сполучених Штатах Америки при цьому не вдалося взяти пандемію під контроль.