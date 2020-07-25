Израиль нанес удар по Сирии

Израильская армия нанесла удары по позициям на юге Сирии, фото: Stafff Sergeant Mike Harvey

https://racurs.ua/n141602-izrail-nanes-udar-po-sirii.html

Ракурс

Израиль нанес удар по целям на юге Сирии.

В израильской армии заявили, что удар был нанесен после того, как с юга Сирии выпустили снаряды в направлении Голанских высот, сообщает издание Haaretz.

Удар нанесли боевые вертолеты. Были атакованы несколько объектов, в частности наблюдательные пункты сирийской армии.

По информации сирийских СМИ, израильские военные противотанковыми управляемыми ракетами нанесли удары по трем объектам, находящихся в районе расположенного возле границы на юго-западе Сирии города Эль-Кунейтра. В результате два человека были ранены.

Взрывы на границе Сирии и Израиля прозвучали днем 24 июля. Отмечается, что они могли быть не преднамеренным ракетным ударом, а последствиями неудачной попытки сирийских сил перехватить беспилотник.

ככה נראה הערב הצד השני של הגדר



צילום ממג'דל שמס - דאנא ספדי pic.twitter.com/GMYhMov52p — Noa Shpigel (@NoaShpigel) July 24, 2020

Ранее сегодня (24 июля — ред.) боеприпасы были выпущены из Сирии в направлении Израиля, — отмечается в сообщении в Твиттере израильской армии. — Мы считаем сирийский режим ответственным и ответим на любое нарушение суверенитета Израиля.



Израиль регулярно наносит удары по объектам в Сирии, принадлежащих иранским военным формированиям, которые присутствуют на территории этой страны.

Напомним, в прошлом году ВВС Израиля нанесли серию ударов по иранским объектам в Сирии в ответ на запуск ракеты «земля-земля».