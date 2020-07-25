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Израильская армия нанесла удары по позициям на юге Сирии, фото: Stafff Sergeant Mike Harvey

Израиль нанес удар по Сирии

25 июл 2020, 08:20
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Израиль нанес удар по целям на юге Сирии.

В израильской армии заявили, что удар был нанесен после того, как с юга Сирии выпустили снаряды в направлении Голанских высот, сообщает издание Haaretz.

Удар нанесли боевые вертолеты. Были атакованы несколько объектов, в частности наблюдательные пункты сирийской армии.

По информации сирийских СМИ, израильские военные противотанковыми управляемыми ракетами нанесли удары по трем объектам, находящихся в районе расположенного возле границы на юго-западе Сирии города Эль-Кунейтра. В результате два человека были ранены.

Взрывы на границе Сирии и Израиля прозвучали днем 24 июля. Отмечается, что они могли быть не преднамеренным ракетным ударом, а последствиями неудачной попытки сирийских сил перехватить беспилотник.

Ранее сегодня (24 июля — ред.) боеприпасы были выпущены из Сирии в направлении Израиля, — отмечается в сообщении в Твиттере израильской армии. — Мы считаем сирийский режим ответственным и ответим на любое нарушение суверенитета Израиля.


Израиль регулярно наносит удары по объектам в Сирии, принадлежащих иранским военным формированиям, которые присутствуют на территории этой страны.

Напомним, в прошлом году ВВС Израиля нанесли серию ударов по иранским объектам в Сирии в ответ на запуск ракеты «земля-земля».


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