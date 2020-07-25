Ізраїль завдав удару по Сирії

Ізраїльська армія завдала удари по позиціях на півдні Сирії, фото: Stafff Sergeant Mike Harvey

https://racurs.ua/ua/n141602-izrayil-zavdav-udaru-po-syriyi.html

Ракурс

Ізраїль завдав удару по цілях на півдні Сирії.

В ізраїльській армії заявили, що удар було завдано після того, як з півдня Сирії випустили снаряди в напрямку Голанських висот, повідомляє видання Haaretz.

Удар завдали бойові вертольоти. Були атаковані кілька об'єктів, зокрема спостережні пункти сирійської армії.

За інформацією сирійських ЗМІ, ізраїльські військові протитанковими керованими ракетами завдали удари по трьох об'єктах, розміщених в районі розташованого поблизу кордону на південному-заході Сирії міста Ель-Кунейтра. В результаті двоє осіб були поранені.

Вибухи на кордоні Сирії та Ізраїлю пролунали вдень 24 липня. Зазначається, що вони могли бути не навмисним ракетним ударом, а наслідками невдалої спроби сирійських сил перехопити безпілотник.

ככה נראה הערב הצד השני של הגדר



צילום ממג'דל שמס - דאנא ספדי pic.twitter.com/GMYhMov52p — Noa Shpigel (@NoaShpigel) July 24, 2020

Раніше сьогодні (24 липня — ред.) боєприпаси були випущені з Сирії в напрямку Ізраїлю, — зазначається у повідомленні в Твіттері ізраїльської армії. — Ми вважаємо сирійський режим відповідальним і відповімо на будь-яке порушення суверенітету Ізраїлю.

Ізраїль регулярно завдає удари по об'єктах у Сирії, які належать іранським військовим формуванням, котрі присутні на території цієї країни.

Нагадаємо, торік ВПС Ізраїлю завдали серію ударів по іранських об'єктах у Сирії у відповідь на запуск ракети «земля-земля».