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25 липня свято — день святого Якова
25 липня відзначають день святого Яковаhttps://racurs.ua/ua/n141601-25-lypnya-vidznachaut-den-svyatogo-yakova.htmlРакурс
25 липня віряни відзначають день святого Якова. Загалом 25 липня — 206-й день (207-й у високосні роки) року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 159 днів.
Іменини
День ангела у цей день відзначають: Івани, Андрії, Михайли, Марії, Антони і Вероніки.
25 липня — Прокла-плакальника
У православній церкві 25 липня вшановується пам’ять святих мучеників на ім’я Іларія та Прокл, постраждалих за свою віру в другому столітті. У цей день роса має цілющі властивості, її збирають і використовують у лікувальних і косметичних процедурах. Щоб зміцнити здоров’я, люди ходили босими по камінню і траві, покритих росою.
У народі 25 липня називали плакальним, оскільки це був період активного випадання роси — «На Прокла поле від роси промокло».
Традиції на 25 липня
У цей день дівчата намагалися вставати вдосвіта, оскільки вірили, що ранкова роса здатна подарувати красу і молодість. Росу пили вагітні жінки, щоб пологи пройшли легко. Цією ж росою обтирали маленьких дітей, щоб уберегти від злих сил.
Народні прикмети на 25 липня
Немає роси і туману — до майбутньої негоди і поганого врожаю.
Багато грибів в лісі — до похолодання.
Яка погода в цей день — цю ж слід чекати восени.
Якщо день видавався не по-літньому прохолодний, то буде сувора зима.
Пожовкле листя вершин дерев — до ранньої осені.
Гучне дзижчання бджіл — до спеки.
Сильна роса і ранковий туман на Прокла віщують ясну погоду в найближчі дні.
Якщо роси немає, то варто очікувати швидкого негоди.
Якщо 25 липня на луках багато роси — рік буде щасливим.
Нічна роса не просихає — бути грозі.
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