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Ракурс
25 липня свято — день святого Якова

25 липня відзначають день святого Якова

24 лип 2020, 23:09
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25 липня віряни відзначають день святого Якова. Загалом 25 липня — 206-й день (207-й у високосні роки) року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 159 днів.

Іменини

День ангела у цей день відзначають: Івани, Андрії, Михайли, Марії, Антони і Вероніки.

25 липня — Прокла-плакальника

У православній церкві 25 липня вшановується пам’ять святих мучеників на ім’я Іларія та Прокл, постраждалих за свою віру в другому столітті. У цей день роса має цілющі властивості, її збирають і використовують у лікувальних і косметичних процедурах. Щоб зміцнити здоров’я, люди ходили босими по камінню і траві, покритих росою.

У народі 25 липня називали плакальним, оскільки це був період активного випадання роси — «На Прокла поле від роси промокло».

Традиції на 25 липня

У цей день дівчата намагалися вставати вдосвіта, оскільки вірили, що ранкова роса здатна подарувати красу і молодість. Росу пили вагітні жінки, щоб пологи пройшли легко. Цією ж росою обтирали маленьких дітей, щоб уберегти від злих сил.

Народні прикмети на 25 липня

  • Немає роси і туману — до майбутньої негоди і поганого врожаю.

  • Багато грибів в лісі — до похолодання.

  • Яка погода в цей день — цю ж слід чекати восени.

  • Якщо день видавався не по-літньому прохолодний, то буде сувора зима.

  • Пожовкле листя вершин дерев — до ранньої осені.

  • Гучне дзижчання бджіл — до спеки.

  • Сильна роса і ранковий туман на Прокла віщують ясну погоду в найближчі дні.

  • Якщо роси немає, то варто очікувати швидкого негоди.

  • Якщо 25 липня на луках багато роси — рік буде щасливим.


  • Нічна роса не просихає — бути грозі.

Джерело: Ракурс


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