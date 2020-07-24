25 липня свято — день святого Якова

https://racurs.ua/ua/n141601-25-lypnya-vidznachaut-den-svyatogo-yakova.html

Ракурс

25 липня віряни відзначають день святого Якова. Загалом 25 липня — 206-й день (207-й у високосні роки) року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 159 днів.

Іменини

День ангела у цей день відзначають: Івани, Андрії, Михайли, Марії, Антони і Вероніки.

25 липня — Прокла-плакальника

У православній церкві 25 липня вшановується пам’ять святих мучеників на ім’я Іларія та Прокл, постраждалих за свою віру в другому столітті. У цей день роса має цілющі властивості, її збирають і використовують у лікувальних і косметичних процедурах. Щоб зміцнити здоров’я, люди ходили босими по камінню і траві, покритих росою.

У народі 25 липня називали плакальним, оскільки це був період активного випадання роси — «На Прокла поле від роси промокло».

Традиції на 25 липня

У цей день дівчата намагалися вставати вдосвіта, оскільки вірили, що ранкова роса здатна подарувати красу і молодість. Росу пили вагітні жінки, щоб пологи пройшли легко. Цією ж росою обтирали маленьких дітей, щоб уберегти від злих сил.

Народні прикмети на 25 липня