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25 июля отмечают день святого Иакова
25 июля отмечают день святого Иаковаhttps://racurs.ua/n141601-25-iulya-otmechaut-den-svyatogo-iakova.htmlРакурс
25 июля верующие отмечают день святого Иакова.
25 июля — 206-й день (207-й в високосные годы) года по Григорианскому календарю. До конца года остается 159 дней.
Именины
День ангела в этот день отмечают: Иваны, Андреи, Михаилы, Марии, Антоны и Вероники.
25 июля — Прокла-плакальщика
В православной церкви 25 июля почитается память святых мучеников по имени Иларий и Прокл, пострадавших за свою веру во втором веке. В этот день роса обладает целебными свойствами, ее собирают и используют в лечебных и косметических процедурах. Чтобы укрепить здоровье, люди ходили босыми по камням и траве, покрытых росой.
В народе 25 июля называли плакальщиком, поскольку это был период активного выпадения росы — «На Прокла поле от росы промокло».
Традиции на 25 июля
В этот день девушки пытались вставать на рассвете, поскольку верили, что утренняя роса способна подарить красоту и молодость. Росу пили беременные женщины, чтобы роды прошли легко. Этой же росой обтирали маленьких детей, чтобы уберечь от злых сил.
Народные приметы на 25 июля
Есть роса и туман — будут непогода и плохой урожай.
Много грибов в лесу — к похолоданию.
Какая погода в этот день — это же следует ожидать осенью.
Если день выдался не по-летнему холодный, то будет суровая зима.
Пожелтевшие листья вершин деревьев — к ранней осени.
Громкое жужжание пчел — к жаре.
Сильная роса и утренний туман на Прокла предвещают ясную погоду в ближайшие дни.
Если росы нет, то стоит ожидать быстрой непогоды.
Если 25 июля на лугах много росы — год будет счастливым.
Ночная роса не просыхает — быть грозе.
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