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Ракурс
25 июля отмечают день святого Иакова

25 июля отмечают день святого Иакова

24 июл 2020, 23:09
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25 июля верующие отмечают день святого Иакова.

25 июля — 206-й день (207-й в високосные годы) года по Григорианскому календарю. До конца года остается 159 дней.

Именины

День ангела в этот день отмечают: Иваны, Андреи, Михаилы, Марии, Антоны и Вероники.

25 июля — Прокла-плакальщика

В православной церкви 25 июля почитается память святых мучеников по имени Иларий и Прокл, пострадавших за свою веру во втором веке. В этот день роса обладает целебными свойствами, ее собирают и используют в лечебных и косметических процедурах. Чтобы укрепить здоровье, люди ходили босыми по камням и траве, покрытых росой.

В народе 25 июля называли плакальщиком, поскольку это был период активного выпадения росы — «На Прокла поле от росы промокло».

Традиции на 25 июля

В этот день девушки пытались вставать на рассвете, поскольку верили, что утренняя роса способна подарить красоту и молодость. Росу пили беременные женщины, чтобы роды прошли легко. Этой же росой обтирали маленьких детей, чтобы уберечь от злых сил.

Народные приметы на 25 июля

  • Есть роса и туман — будут непогода и плохой урожай.

  • Много грибов в лесу — к похолоданию.

  • Какая погода в этот день — это же следует ожидать осенью.

  • Если день выдался не по-летнему холодный, то будет суровая зима.

  • Пожелтевшие листья вершин деревьев — к ранней осени.

  • Громкое жужжание пчел — к жаре.

  • Сильная роса и утренний туман на Прокла предвещают ясную погоду в ближайшие дни.

  • Если росы нет, то стоит ожидать быстрой непогоды.

  • Если 25 июля на лугах много росы — год будет счастливым.


  • Ночная роса не просыхает — быть грозе.

Источник: Ракурс


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