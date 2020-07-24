25 июля отмечают день святого Иакова

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Ракурс

25 июля верующие отмечают день святого Иакова.

25 июля — 206-й день (207-й в високосные годы) года по Григорианскому календарю. До конца года остается 159 дней.

Именины

День ангела в этот день отмечают: Иваны, Андреи, Михаилы, Марии, Антоны и Вероники.

25 июля — Прокла-плакальщика

В православной церкви 25 июля почитается память святых мучеников по имени Иларий и Прокл, пострадавших за свою веру во втором веке. В этот день роса обладает целебными свойствами, ее собирают и используют в лечебных и косметических процедурах. Чтобы укрепить здоровье, люди ходили босыми по камням и траве, покрытых росой.

В народе 25 июля называли плакальщиком, поскольку это был период активного выпадения росы — «На Прокла поле от росы промокло».

Традиции на 25 июля

В этот день девушки пытались вставать на рассвете, поскольку верили, что утренняя роса способна подарить красоту и молодость. Росу пили беременные женщины, чтобы роды прошли легко. Этой же росой обтирали маленьких детей, чтобы уберечь от злых сил.

Народные приметы на 25 июля