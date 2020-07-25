У світі триває епідемія коронавірусу

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Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 у світі триває.

Новий сумний рекорд за кількістю виявлених випадків захворювання було зафіксовано 24 липня. Про це свідчать дані Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ).

За добу у світі було виявлено 284 тис. 196 нових випадків коронавірусу. Таким чином, загальна кількість офіційно виявлених за весь час епідемії хворих становить майже 15,3 млн осіб.

Попередній рекорд за кількістю нових випадків захворювання був зафіксований 18 липня. Тоді за добу у світі виявили майже 260 тис. хворих.

Крім того, за добу було зафіксовано понад 9,7 тис. випадків смертей від коронавірусу. Цей показник поступається лише даним 17 квітня, коли було зафіксовано понад 12,4 тис. летальних випадків серед інфікованих коронавірусом.

Загалом за весь час епідемії у світі померли майже 629 тис. хворих на COVID-19.

Найбільше випадків коронавірусу за час пандемії зафіксовано у США (майже 4 млн), Бразилії (понад 2,2 млн), Індії (майже 1,3 млн) та Росії (понад 800 тис. випадків).

Нагадаємо, у ВООЗ нещодавно заявили, що пандемія коронавірусу назавжди змінила спосіб життя людства.