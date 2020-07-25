Кораблі НАТО в Одесі. Фото: Сергій Смоленцев

https://racurs.ua/ua/n141620-grupa-korabliv-nato-zayshla-v-port-odesy-z-yavylysya-foto-y-video.html

Ракурс

Кораблі НАТО 25 липня зайшли в одеський порт. Пришвартувалися у військово-морській базі «Південь» п’ять кораблів на чолі з флагманом Військово-морських сил Іспанії.

Першими в Одесу зайшли корвети — румунський «Контрадмірал Себастіан» та болгарський «Бадьорий». Згодом пришвартувалися іспанський фрегат F101 «Альваро де Базан», турецький F243 «Йилдірім» і румунський F222 «Регіна Марія». Про це повідомляє «Думська».

За інформацією видання, іспанський «Контрадмірал Себастіан» названий на честь іспанського адмірала XVI століття і включений до складу Військово-морських сил Іспанії в грудні 2003 року. Корабель має довжину 147 м, ширину — 19 м та 8 м осанки. Водотоннажність корабля близько 6 тис. т, а розганяється він до 28 вузлів. Озброєння корабля — ракети «Гарпун», торпедні установки та артилерійське озброєння.

Зазначається, що кораблі простоять в Одесі до 28 липня.

Нагадаємо, восени 2019 року ракетний есмінець «Портер» Військово-морського флоту США заходив в порт Одеси. Захід «Портера» демонстрував підтримку Вашингтоном вільного судноплавства.