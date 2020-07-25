Самолет разбился в Германии. Фото: flickr.com

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Авиакатастрофа с погибшими произошла 25 июля в Германии.

Небольшой самолет врезался в жилой дом в городе Везель в федеральной земле Северная Рейн-Вестфалия. После того, как воздушная машина протаранила крышу здания, возник пожар. Впоследствии спасатели ликвидировали возгорание. Об этом сообщает издание FOCUS Online со ссылкой на местную полицию.

В результате аварии погибли по меньшей мере три человека, один ребенок пострадал. Сейчас спасатели разбирают завалы перекрытий дома, под которыми могут находиться люди. Известно, что в доме проживала одна или две семьи.

Вблизи места аварии обнаружили парашют. Правоохранители предполагают, что это был парашют экстренного торможения самолета. Предположительно, машина взлетела с аэродрома Марла. Причины крушения самолета выясняются специалистами.

Напомним, 16 июля в Турции произошла авиакатастрофа — на горе Артос разбился самолет-разведчик. Во время аварии погибли семь сотрудников органов безопасности.