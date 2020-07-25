Пентагон обнародует информацию об НЛО. Фото: poisknews.ru

https://racurs.ua/n141623-dannye-o-nlo-reshil-rassekretit-pentagon-the-new-york-times.html

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Пентагон раскроет данные о неопознанных летающих объектах (НЛО).

Специальная группа по изучению НЛО при Пентагоне раскроет часть собранной информации. Сначала эксперты должны стандартизировать данные и отчеты о наблюдениях за НЛО, а потом сообщить общественности некоторые свои выводы в течение шести месяцев после разрешения разведки. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на доклад Комитета по разведке Сената США.

Руководитель сенатского комитета Марко Рубио признался, что обеспокоен летающими объектами, которые появляются над военными базами США и местами военных учений. Свое волнение он объяснил политическими причинами и считает, что лучше пусть это будет НЛО, чем технологии КНР или Российской Федерации.

Честно говоря, если это появилось откуда-то за пределами этой планеты, это было бы лучше, чем если это какой-то технологический скачок Китая или России, или какого-то другого противника, — заявил Рубио.



По словам сотрудника программы Эрика Дэвиса, в некоторых случаях экспертиза не могла установить источник найденных объектов. Специалисты пришли к выводу, что эти объекты имеют внеземное происхождение. Эксперт признался, что проводил брифинг для Пентагона по вопросу поиска «транспортных средств не из этого мира, которые не были сделаны на Земле».

Напомним, в апреле Минобороны США опубликовало три видеозаписи, сделанные американскими Военно-морскими силами, на которой изображены неопознанные летающие объекты. Первая видеозапись была сделана в ноябре 2004 года, еще два — в январе 2015 года. Ранее — в 2007 и 2017 годах — эти записи были нелегально опубликованы в интернете, однако тогда их достоверность официально не была подтверждена.