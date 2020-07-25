Телескоп на воздушном шаре запустит NASA в стратосферу

Телескоп на воздушном шаре NASA запустит в стратосферу. Фото: cosmos.agency

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Новый телескоп появится в стратосфере. NASA запустит в космос аппарат высотой 2,6 м на воздушном шаре размером с футбольный стадион.

Лаборатория реактивного движения NASA, которая руководит проектом ASTHROS, собирается отправить телескоп в трехнедельное путешествие над Антарктидой. Аппарат будет находиться на высоте около 40 км и будет наблюдать, как рождаются звезды в газовых облаках. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Обсерватория ASTHROS будет измерять движение и скорость газа вокруг новообразованных звезд, исследуя различные места, которые включают в себя две звездообразовательные области в галактике Млечный Путь. Ученые надеются, что это исследование поможет создать более точные компьютерные модели эволюции галактик.

По словам руководителя проекта инженера JPL Хосе Сайлеса, полеты на воздушных шарах более дешевые, чем космические, но и более рискованные. Запуск телескопа запланирован на декабрь 2023 года. Ожидается, что ASTHROS взлетит из Антарктиды и сделает несколько полетов вокруг Южного полюса за почти 30 дней.

Мы планируем проводить астрофизические наблюдения, которые никогда раньше никто не делал. Эта миссия проложит путь к будущим космическим полетам, испытывая новые технологии, — заявил Хосе Сайлес.

Напомним, NASA с помощью 425 млн фото, собранных в течение последних 10 лет, создало видео о жизни Солнца. Видеоролик демонстрирует вращение планет вокруг Солнца, а также многочисленные высвобождение плазмы на поверхности светила.