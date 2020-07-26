«Слуга народа» назвала дату съезда, где утвердят кандидатов на местные выборы 2020 года

https://racurs.ua/n141628-sluga-naroda-nazvala-datu-sezda-kotoryy-utverdit-kandidatov-na-mestnye-vybory.html

Ракурс

«Слуга народа» собирает представителей избирательных штабов со всех областей на всеукраинский съезд партии, проведение которого запланировано на 21 августа.

Кандидатов на местных выборах впереди также ждет немало внимания со стороны журналистов. На встрече с региональными штабами поделилась полезными лайфхаками в общении с медиа… Впереди, помимо общих, нас еще ждет немало секторальных учений по различным направлениям предвыборной деятельности, — сообщила в Facebook заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Она также добавила, что дружественная профессиональная команда Зеленского постоянно растет.

Ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии «Слуги народа» в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности председателей областных центров, — отметила представительница президентской политсилы.

Кроме этого, по словам Кравчук, «Слуга народа» планирует выдвинуть своего кандидата на довыборах по 208 округу.

Ранее «Ракурс» сообщал, что смерть нардепа Валерия Давиденко открыла путь к проведению досрочных выборов на вакантное место в Верховной Раде от 208-го округа Черниговской области. Одиозный экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко уже пообещал победить на выборах и вернуться в Верховную Раду.