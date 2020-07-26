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Коронавірус в Україні підхопило утричі більше осіб, аніж одужало — нові дані МОЗ

Коронавірус в Україні підхопило утричі більше осіб, аніж одужало — нові дані МОЗ

26 лип 2020, 09:31
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Коронавірус в Україні станом на ранок 26 липня виявили ще у 920 осіб. Загалом в країні зафіксовано вже 64,8 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Кількість нових випадків у порівнянні з вчорашніми даними дещо знизилося — 920 проти 1100, інформує система моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром в Раді національної безпеки і оборони України.

Внаслідок хвороби загалом у країні померло 1605 осіб, з них 15 — за останню добу. Одужали від хвороби вже 35807, за добу — 310.

Найбільше нових випадків зареєстровано на Львівщині — 130, також в області хвороба за день забрала життя шістьох осіб. У Києві в суботу медики діагностували коронавірус у 95 мешканців столиці, це другий за кількістю показник серед регіонів країни.

Коронавірус в Україні перемогло утричі менше осіб, аніж захворіло — нові дані МОЗ

Коронавірус в Україні перемогло утричі менше осіб, аніж захворіло — нові дані МОЗ / Фото: УП

Коронавірус в Україні перемогло утричі менше осіб, аніж захворіло — нові дані МОЗ


Коронавірус в Україні перемогло утричі менше осіб, аніж захворіло — нові дані МОЗ

Коронавірус в Україні перемогло утричі менше осіб, аніж захворіло — нові дані МОЗ

Джерело: Ракурс


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