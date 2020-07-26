Кличко вночі спіймав вандалів, які малювали графіті у Києві — новини Києва

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Мер Києва Віталій Кличко 26 липня розповів про свою нічну прогулянку вулицями столиці, під час якої колишньому боксеру зустрілися двоє хлопців, котрі малювали графіті на одній з місцевих будівель.

Пізно ввечері вчора прогулювався центром Києва… На вулиці Стрілецькій натрапив на двох хлопців, що виписували графіті на стіні одного з будинків. Поки проводив виховну бесіду і викликав поліцію, в одного з «художників» здали нерви і він втік. Другого передав поліції, — написав мер Києва у Фейсбук.

Кличко також пообіцяв, що втікача обов’язково знайдуть, оскільки він потрапив на відео.

Окрім цього, чиновник похвалив зовнішній вигляд вулиць Івана Франка та Золотоворітської, які нещодавно відремонтували, і закликав берегти місто.