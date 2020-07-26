Водосховище у Севастополі обміліло, окупанти взялися за підземні джерела — новини Криму

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Ракурс

Чорноріченське водосховище в окупованому Росією Севастополі стрімко міліє. Площа головного джерела водопостачання міста, розташованого у Байдарській долині, цього літа суттєво зменшилася — на території водосховища вже видніються острівці, вода відступила від дамби на 100 м.

За словами мешканців села Павлівка, впродовж кількох десятиліть «так сильно водосховище ще жодного разу не міліло». Також повністю пересохли річки Бага, Арманка, Узунджа і дрібні притоки річки Чорної, пишуть «Крим.Реалії».

Окупаційна влада взялася шукати підземні джерела, щоб забезпечити населення питною водою. Наприкінці липня окупанти повідомили, що кількість води в Чорноріченському водосховищі контролюватимуть за допомогою системи «Розумний буй». Раніше вони заявляли, що у водосховищі майже вдвічі знизився запас води в порівнянні з 2019 роком.

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання підземних джерел призвело до засолення ґрунту на окупованому півострові.

18 липня «Ракурс» повідомляв, що два водосховища анексованого Росією Криму опинилися на межі висихання. Йдеться про Білогірське і Тайганське водосховища.