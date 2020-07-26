Новые препараты от коронавируса добавил Минздрав в протокол лечения — коронавирус в Украине

Протокол лечения коронавируса изменил Минздрав — добавлены новые препаратыhttps://racurs.ua/n141634-protokol-lecheniya-koronavirusa-izmenil-minzdrav-dobavleny-novye-preparaty.htmlРакурс
Новые лекарства от коронавируса добавило Министерство здравоохранения Украины в протокол лечения больных с коронавирусной инфекцией. Также из протокола лечения COVID-19 медики исключили препарат «Лопинавир/Ретонавир», а гидроксихлорохин («Плаквенил») теперь будет использоваться исключительно при средней тяжести течения болезни.
Одним из механизмов оказания высококвалифицированной медицинской помощи являются протоколы лечения, стандарты оказания медицинской помощи, — сообщил во время брифинга 26 июля министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, в мире применяют различные лекарственные средства, исходя из симптоматики и течения болезни у пациента.
Поэтому Минздрав на прошлой неделе внес изменения в протоколы лечения. Был добавлен препарат «Дексаметазон». Я бы хотел подчеркнуть, что это гормональный препарат, очень четко расписана схема его применения и при каких состояниях. Он применяется исключительно при кислороднозависимых состояниях, — рассказал Степанов.
Министр отмечает, что «Дексаметазон» нельзя использовать амбулаторно.
Также внесены изменения о расширении использования лекарственного средства «Ремдесивир». Были полностью исключены из протокола применения такие лекарства, как «Лопинавир/Ретонавир». Кроме того, внесены изменения в схемы применения гидроксихлорохина («Плаквенила»). Он будет использоваться исключительно при средней тяжести течения болезни только в стационаре, — сказал Степанов.