Новые препараты от коронавируса добавил Минздрав в протокол лечения — коронавирус в Украине

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Новые лекарства от коронавируса добавило Министерство здравоохранения Украины в протокол лечения больных с коронавирусной инфекцией. Также из протокола лечения COVID-19 медики исключили препарат «Лопинавир/Ретонавир», а гидроксихлорохин («Плаквенил») теперь будет использоваться исключительно при средней тяжести течения болезни.

Одним из механизмов оказания высококвалифицированной медицинской помощи являются протоколы лечения, стандарты оказания медицинской помощи, — сообщил во время брифинга 26 июля министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в мире применяют различные лекарственные средства, исходя из симптоматики и течения болезни у пациента.

Поэтому Минздрав на прошлой неделе внес изменения в протоколы лечения. Был добавлен препарат «Дексаметазон». Я бы хотел подчеркнуть, что это гормональный препарат, очень четко расписана схема его применения и при каких состояниях. Он применяется исключительно при кислороднозависимых состояниях, — рассказал Степанов.

Министр отмечает, что «Дексаметазон» нельзя использовать амбулаторно.