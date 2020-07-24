За затримання полтавського втікача пообіцяли винагороду, фото — Полтавщина

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Захоплення авто з поліцейським і пошуки втікача у Полтаві все ще в центрі уваги громадськості. За допомогу в затриманні Романа Скрипника обіцяють винагороду.

Прес-офіцер управління Національної поліції в Полтавській області Роман Гришин заявив, що 24 липня правоохоронці оголосять про те, що «за інформацію, яка допоможе у розшуку особливо небезпечного злочинця, поліція заплатить грошову винагороду», повідомляє УНІАН.

Суму в поліції поки не назвали, це питання узгоджується. Зловмисника оголошено в розшук і всі відділи поліції отримали на нього орієнтування.

Дороги у Миргородському районі Полтавщини поки не перекриті, хоча патрулі перевіряють автотранспорт. Територія пошуків розширена. У Скрипника, за інформацією правоохоронців, є предмет, схожий на гранату.

За інформацією прокуратури Полтавської області, Роман Скрипник на території Миргородського району вийшов із транспортного засобу та, погрожуючи застосувати гранату, втік у напрямку лісопосадки. Заручник — полковник поліції Віталій Шиян — не зміг його затримати самостійно. Чому поліція одразу не почала переслідувати зловмисника — поки не пояснюють.

Кримінальну справу проти Скрипника відкрили за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу), ст. 349 (захоплення працівника правоохоронного органу як заручника) і ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасом) КК України.