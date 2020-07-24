Полтавський терорист бігає від поліції лісами та полями, фото — А.Геращенко

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Полтавський терорист Роман Скрипник продовжує переховуватися від правоохоронців. Пошуки чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві й захопив у заручники полковника поліції, тривають.

Скрипника шукають у Миргородському районі. Поліція залучила співробітників із різних підрозділів та відомств, авіацію, спецтехніку, кінологів із собаками і Нацгвардію.

Головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна у коментарі журналістам розповіла, що після того, як заручник відпустив полковника Віталія Шияна, він зник в лісопосадці і наразі переховується на території, на якій чергуються ліси і поля.

Поліція не повідомляє, чи озброєний Скрипник і чи може становити небезпеку для людей. Правоохоронці сподіваються, що втікачу не вдалося пройти через поліцейські кордони. Деталі спецоперації тримають у секреті.

Водночас 23 липня повідомлялося, що чоловік небезпечний і озброєний.

Нагадаємо, що 32-річний раніше судимий місцевий житель Скрипник узяв у заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату у Полтаві. Згодом він обміняв утримуваного працівника карного розшуку на Шияна і поїхав з ним на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі. Через декілька годин Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці в Решетилівському районі.