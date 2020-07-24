Можливості діяльності казино «випадково» розширила Рада

Казино дозволять розташовувати в 4-зіркових готелях. Фото: vgorode.ua

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Закон про гральний бізнес передбачає можливість розташовувати казино у чотирьохзіркових готелях.

Відповідна норма з’явилася у тексті законопроекту про легалізацію грального бізнесу. Але в тексті, який виносили до зали Верховної Ради України, казино дозволено було тільки в п’ятизіркових. Про це повідомив перший заступник голови фінансового парламентського комітету Ярослав Железняк на власній сторінці у Faсebook.

Нагадаю, що у тексті, який виносили до зали, казино дозволено було тільки в п’ятизіркових. І кажуть, це була особиста позиція президента. Як так сталося? Дуже просто. Була правка № 1804 від «Слуги народу», її підняли на підтвердження і… 229 голосами «за» врахували. Відверто кажучи, не думаю, що це будо зроблено навмисно, але як є. Сподіваюся, це додаткова підстава для вето, і помилка буде виправлена, — пише Железняк.



Нагадаємо, 21 липня Верховна Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес та відхилила всі три проекти постанов, які мали скасувати прийняття цього закону.

А 14 липня парламент підтримав у другому читанні законопроект № 2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Проект закону передбачує запровадження кримінальної відповідальності за ведення грального бізнесу без ліцензії. Документ дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три-п'ять зірок, а казино дозволяється встановлювати в готелях. Разом з тим допустимий вік гравця азартних ігор стартує від 21 року.