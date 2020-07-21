Закону про легалізацію азартних ігор Рада дала «зелене світло»https://racurs.ua/ua/n141427-zakonu-pro-legalizaciu-azartnyh-igor-rada-dala-zelene-svitlo.htmlРакурс
Верховна Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес та відхилила всі три проекти постанов, які мали скасувати прийняття цього закону.
Постанови не зібрали необхідну кількість голосів. Про це йшлося у трансляції засідання Ради.
Після розблокування законопроекту голова парламенту Дмитро Разумков може підписати документ про гральний бізнес і передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському.
14 липня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Цей законопроєкт передбачує запровадження кримінальної відповідальності за ведення грального бізнесу без ліцензії.
Законопроєкт дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три-п'ять зірок, а казино дозволяється встановлювати в чотири-п'ятизіркових готелях. Разом з тим допустимий вік гравця азартних ігор стартує від 21 року.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада ухвалила в другому читанні закон про легалізацію грального бізнесу в Україні. Цей документ викликав безліч суперечок серед нардепів через величезну кількість поправок.
Також народні обранці не змогли дійти одностайності щодо доцільності його ухвалення — частина нардепів заявляла, що відкритий гральний бізнес загрожує збільшенням масштабів ігроманії та масовим банкрутством українців.