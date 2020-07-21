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Ракурс
Казино. Фото: УНН

Закону про легалізацію азартних ігор Рада дала «зелене світло»

21 лип 2020, 17:55
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Верховна Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес та відхилила всі три проекти постанов, які мали скасувати прийняття цього закону.

Постанови не зібрали необхідну кількість голосів. Про це йшлося у трансляції засідання Ради.

Після розблокування законопроекту голова парламенту Дмитро Разумков може підписати документ про гральний бізнес і передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

14 липня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Цей законопроєкт передбачує запровадження кримінальної відповідальності за ведення грального бізнесу без ліцензії.

Законопроєкт дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три-п'ять зірок, а казино дозволяється встановлювати в чотири-п'ятизіркових готелях. Разом з тим допустимий вік гравця азартних ігор стартує від 21 року.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада ухвалила в другому читанні закон про легалізацію грального бізнесу в Україні. Цей документ викликав безліч суперечок серед нардепів через величезну кількість поправок.

Також народні обранці не змогли дійти одностайності щодо доцільності його ухвалення — частина нардепів заявляла, що відкритий гральний бізнес загрожує збільшенням масштабів ігроманії та масовим банкрутством українців.


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