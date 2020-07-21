Казино. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n141427-zakonu-pro-legalizaciu-azartnyh-igor-rada-dala-zelene-svitlo.html

Ракурс

Верховна Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес та відхилила всі три проекти постанов, які мали скасувати прийняття цього закону.

Постанови не зібрали необхідну кількість голосів. Про це йшлося у трансляції засідання Ради.



Після розблокування законопроекту голова парламенту Дмитро Разумков може підписати документ про гральний бізнес і передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

14 липня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Цей законопроєкт передбачує запровадження кримінальної відповідальності за ведення грального бізнесу без ліцензії.

Законопроєкт дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три-п'ять зірок, а казино дозволяється встановлювати в чотири-п'ятизіркових готелях. Разом з тим допустимий вік гравця азартних ігор стартує від 21 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада ухвалила в другому читанні закон про легалізацію грального бізнесу в Україні. Цей документ викликав безліч суперечок серед нардепів через величезну кількість поправок.

Також народні обранці не змогли дійти одностайності щодо доцільності його ухвалення — частина нардепів заявляла, що відкритий гральний бізнес загрожує збільшенням масштабів ігроманії та масовим банкрутством українців.