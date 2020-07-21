Казино. Фото: УНН

https://racurs.ua/n141427-zakonu-o-legalizacii-azartnyh-igr-rada-dala-zelenyy-svet.html

Ракурс

Верховная Рада разблокировала подписание закона об игорном бизнесе и отклонила все три проекта постановлений, которые должны были отменить принятие этого закона.

Постановления не набрали достаточного количества голосов. Об этом стало известно из трансляции заседания Рады.

После разблокирования законопроекта председатель парламента Дмитрий Разумков может подписать документ об игорном бизнесе и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

14 июля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Этот законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за владение игорным бизнесом без лицензии.

Законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три-пять звезд, а казино разрешается устанавливать в четырех-пятизвездочных отелях. Вместе с тем допустимый возраст игрока для азартных игр стартует от 21 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что Рада приняла во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса в Украине. Этот документ вызвал множество споров среди нардепов из-за огромного количества правок.

Также народные избранники не смогли единодушно решить, насколько целесообразно его принятие. Часть нардепов заявляла, что открытый игорный бизнес грозит увеличением масштабов игромании и массовым банкротством украинцев.