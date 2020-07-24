Перемир’я на Донбасі. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n141553-nove-peremyr-ya-na-donbasi-z-yavylasya-reakciya-oon.html

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Війна на Донбасі триває вже шість років, проте сторони днями домовилися про черговий режим тиші. Повне припинення вогню на Донбасі прокоментували в ООН.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав сторони дотримуватися досягнутих домовленостей та спрямувати зусилля на захист цивільних осіб. Про це 24 липня повідомив речник місії України при ООН Олег Ніколенко на сторінці в Facebook.

Генеральний секретар закликає усі причетні сторони вживати подальших заходів у цьому дусі з метою надання нового імпульсу в мирних зусиллях нормандської четвірки, Тристоронньої контактної групи та ОБСЄ, зокрема шляхом полегшення гуманітарного доступу та умов на лінії розмежування, а також забезпечення прогресу в реалізації мінських угод, — йдеться в заяві.



Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група на засіданні 22 липня узгодила повне та всеосяжне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі. Згідно з ухваленим рішенням, з 00.01 27 липня вогонь має бути припинено.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі з 27 липня має бути підписана лідерами всіх країн «нормандського формату».