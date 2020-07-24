Перемирие на Донбассе. Фото: RT

https://racurs.ua/n141553-novoe-peremirie-na-donbasse-poyavilas-reakciya-oon.html

Ракурс

Война на Донбассе длится уже шесть лет, но на днях стороны договорились об очередном режиме тишины. Полное прекращение огня на Донбассе прокомментировали в ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны придерживаться достигнутых договоренностей и направить усилия на защиту гражданских лиц. Об этом 24 июля сообщил спикер миссии Украины при ООН Олег Николенко на странице в Facebook.

Генеральный секретарь призывает все причастные стороны принимать дальнейшие меры в этом духе с целью придания нового импульса в мирных усилиях нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ, в том числе путем облегчения гуманитарного доступа и условий на линии разграничения, а также обеспечения прогресса в реализации минских соглашений, — говорится в заявлении.



Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа на заседании 22 июля согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе. Согласно принятому решению, с 00.01 27 июля огонь должен быть прекращен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе с 27 июля должен быть подписан лидерами всех стран «нормандского формата».