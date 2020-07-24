Число новых больных COVID-19 подскочило почти до тысячи, фото — Твоє місто

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Ракурс

Коронавирус в Украине не идет на спад. За сутки 23 июля коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 972 человек. Это новый скачок инфицирования, в начале этой недели медики обнаруживали от 500 до 700 случаев заражения.

Данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО свидетельствуют о 886 случаях выздоровления и 20 летальных случаях вследствие COVID-19.

По состоянию на утро пятницы, 24 июля, в Украине официально подтверждены 62 тыс. 823 случая коронавирусной инфекции.

От COVID-19 в стране умер уже 1 тыс. 571 человек, а 34 тыс. 886 пациентов полностью побороли болезнь.

В мире с начала пандемии заболели 15,5 млн человек, за день этот показатель вырос на 190,9 тыс. человек. Умерли 633,3 тыс. (за сутки — 7 тыс. 528 человек).

«Ракурс» сообщал, что Министерство здравоохранения обнародовало ограничения, которые будут действовать для «зеленой», «желтой», «оранжевой» и «красной» карантинных зон с 1 по 31 августа.