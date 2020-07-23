Правила нового «цветного» карантина уточнили в Минздраве

Правила нового «цветного» карантина уточнили в Минздравеhttps://racurs.ua/n141517-pravila-novogo-cvetnogo-karantina-utochnili-v-minzdrave.htmlРакурс
Министерство здравоохранения обнародовало ограничения, которые будут действовать для «зеленой», «желтой», «оранжевой» и «красной» карантинных зон с 1 по 31 августа.
Как заявил в интервью «Украинскому радио» главный санитарный врач Виктор Ляшко, если область в течение пяти дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, регион «разложат» на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой «вклад» в статистику заболеваемости.
В зависимости от того, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная — это критическая, — рассказал Ляшко.
Для областей, находящихся в «зеленой» зоне, будут действовать следующие ограничения:
- в общественных зданиях будет обязательной маска или респиратор, проведение массовых мероприятий разрешается при условии не более одного человека на 5 кв. м;
- проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах с наполненностью 50%;
- перевозки пассажиров — только в пределах сидячих мест.
Для «желтой» зоны будет действовать запрет на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
«Оранжевая» зона предусматривает такие запреты:
- работу хостелов и турбаз (кроме гостиниц);
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- плановые госпитализации;
- работу спортзалов, учреждений культуры;
- прием новых изменений в детские лагеря.
Проведение массовых мероприятий в этой зоне разрешат, если на одного человека будет приходиться не менее 20 кв. м (не более 100 человек).
Для «красной» зоны прекращается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов, а также запрещается посещение учебных заведений.
Критерии распределения регионов на «цветные» зоны остаются неизменными:
- загруженность коек не более 50%;
- среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тыс. населения;
- коэффициент выявления случаев инфицирования (не более 11%);
- динамика роста случаев инфицирования (не более 10%).
Уровень распространения будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе алгоритмов. Его будет утверждать национальная комиссия. Если в области нет превышения ни одного из этих показателей — она будет находиться в «зеленой» зоне. Если индикаторы меняются пять дней подряд, то регион или отдельный город переходит в «желтую», «оранжевую» или «красную» зону.
Кабмин 22 июля продлил адаптивный карантин до 31 августа и изменил принцип распределения регионов, в которых могут усиливать ограничения.