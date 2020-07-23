Правила нового «цветного» карантина уточнили в Минздраве, фото — newspravda

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Министерство здравоохранения обнародовало ограничения, которые будут действовать для «зеленой», «желтой», «оранжевой» и «красной» карантинных зон с 1 по 31 августа.

Как заявил в интервью «Украинскому радио» главный санитарный врач Виктор Ляшко, если область в течение пяти дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, регион «разложат» на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой «вклад» в статистику заболеваемости.

В зависимости от того, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная — это критическая, — рассказал Ляшко.

Для областей, находящихся в «зеленой» зоне, будут действовать следующие ограничения:

в общественных зданиях будет обязательной маска или респиратор, проведение массовых мероприятий разрешается при условии не более одного человека на 5 кв. м;

проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах с наполненностью 50%;

перевозки пассажиров — только в пределах сидячих мест.

Для «желтой» зоны будет действовать запрет на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

«Оранжевая» зона предусматривает такие запреты:

работу хостелов и турбаз (кроме гостиниц);

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации;

работу спортзалов, учреждений культуры;

прием новых изменений в детские лагеря.

Проведение массовых мероприятий в этой зоне разрешат, если на одного человека будет приходиться не менее 20 кв. м (не более 100 человек).

Для «красной» зоны прекращается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов, а также запрещается посещение учебных заведений.

Критерии распределения регионов на «цветные» зоны остаются неизменными:

загруженность коек не более 50%;

среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тыс. населения;

коэффициент выявления случаев инфицирования (не более 11%);

динамика роста случаев инфицирования (не более 10%).

Уровень распространения будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе алгоритмов. Его будет утверждать национальная комиссия. Если в области нет превышения ни одного из этих показателей — она будет находиться в «зеленой» зоне. Если индикаторы меняются пять дней подряд, то регион или отдельный город переходит в «желтую», «оранжевую» или «красную» зону.

Кабмин 22 июля продлил адаптивный карантин до 31 августа и изменил принцип распределения регионов, в которых могут усиливать ограничения.