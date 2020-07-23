Следователя Корецкого уволили из ГБР. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/n141516-opalnogo-sledovatelya-koreckogo-uvolili-iz-gbr-opublikovan-dokument.html

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Олег Корецкий, начальник третьего отдела управления по расследованию уголовных правонарушений ГБР, уволен из рядов Государственного бюро расследований (ГБР).

Опального следователя уволили «в связи с сокращением должности». Об этом заявил сам Корецкий и показал фото приказа с подписью и. о. директора, полковника ГБР Александра Соколова, передает «Главком».

Недавно в ГБР заявили, что руководитель следственной группы Олег Корецкий увольняется якобы за факты слива служебной информации в уголовных процессах.

Ранее Корецкий заявлял журналистам, что его постараются уволить из ГБР. Также он рассказывал, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова имеет влияние на Госбюро и на свою харьковскую команду.

Напомним, в июле глава следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что дела против бывшего президента Петра Порошенко являются бесперспективными и развалятся. Он обвинил коллег в подделке материалов и уверен, что 80% дел против лидера «Европейской солидарности» не имеют перспективы.