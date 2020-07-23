Слідчого Корецького звільнили з ДБР. Фото: glavcom.ua

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Олег Корецький, начальник третього відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень ДБР, звільнений з лав Державного бюро розслідувань.

Опального слідчого звільнили «у зв’язку із скороченням посади». Про це заявив сам Корецький та показав фото наказу за підписом в. о. директора, полковника ДБР Олександра Соколова, передає «Главком».

Нещодавно у ДБР заявили, що керівник слідчої групи Олег Корецький звільняється нібито через факти зливу службової інформації у кримінальних провадженнях.

Раніше Корецький заявляв журналістам, що його постараються звільнити з ДБР. Також він розповідав, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова має вплив на Держбюро і на свою харківську команду.

Нагадаємо, у липні голова слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький заявив, що справи проти колишнього президента Петра Порошенка є безперспективними і розваляться. Він звинуватив колег у фальшуванні матеріалів і впевнений, що 80% справ проти лідера «Європейської солідарності» не мають перспективи.