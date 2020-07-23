Сооснователь Apple Стив Возняк обвиняет YouTube в мошенничестве. Фото: РБК

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YouTube, самый популярный видеохостинг, обвинили в мошенничестве. Сооснователь Apple Стив Возняк подал в суд на YouTube и Google и обвинил их в допущении размещения мошеннических материалов от его имени.

Возняк стал одним из 18 истцов, которые пытаются взыскать с компаний компенсацию вреда и обязать видеохостинг удалить видеозаписи с раздачей биткоинов, пишет CoinDesk.

Истцы отмечают, что Twitter в ходе атаки на прошлой неделе действовал «быстро и решительно», что позволило «защитить его пользователей от мошенничества».

YouTube, напротив, уже на протяжении нескольких месяцев бесцеремонно размещает, продвигает и напрямую зарабатывает на мошеннических схемах аналогичного рода, — отмечается в иске.

В иске также говорится, из-за видеозаписей, в которых фигурирует Возняк и другие известные личности, пользователи уже потеряли миллионы долларов.

Помимо Возняка, согласно иску, в подобных видео фигурируют Билл Гейтс, Илон Маск и Майкл Делл. Иск сопровождается скриншотами, на которых видно, как изображения и видеозаписи с Возняком используются якобы для раздачи биткоинов в прямом эфире. Пользователей убеждают отправить криптовалюту на указанный адрес в течение ограниченного времени, чтобы «получить обратно в два раза больше».

Возняк заявляет, что YouTube и Google нарушают право на публичное использование его образа, способствуют мошенничеству и не принимают мер, чтобы оградить от него своих пользователей. Истцы требуют привлечь к рассмотрению дела присяжных и изъять у ответчиков все незаконно полученные прибыли.

Ранее с похожим иском к YouTube выступила Ripple, заявившая, что мошеннические раздачи криптовалюты XRP, которые часто проводились от имени ее CEO Брэда Гарлингхауса, вредят их репутации.

Напомним, 15 июля неизвестные злоумышленники совершили беспрецедентную атаку на Twitter. Хакеры сумели получить доступ к страницам компаний Apple, Uber, основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla Илона Маска, экс-президента США Барака Обамы, главного конкурента Дональда Трампа на выборах Джо Байдена, основателя Amazon Джеффа Безоса и ряда других известных влиятельных лиц.