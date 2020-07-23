Хакерская такая на Twitter. Фото: ixbt.com

https://racurs.ua/n141505-hakerskaya-ataka-na-twitter-vzlomany-chastnye-soobscheniya-36-znamenitostey.html

Ракурс

Хакерская атака на Twitter, которая была совершена на прошлой неделе, не прекращается.

Злоумышленники, которые получили доступ к 130 аккаунтов известных людей и компаний в соцсети, получили доступ к личным сообщениям 36 из них. Об этом проинформировала техническая поддержка Twitter, сообщает CNN.

Мы считаем, что хакеры получили доступ к входящим личным сообщениям 36 из 130 владельцев учетных записей, подвергшихся атаке, в том числе и одного выборного должностного лица из Нидерландов, — говорится в сообщении.

В Twitter добавили, что до сих пор нет информации о получении злоумышленниками сведений о переписке, что принадлежит кому-либо еще из бывших или нынешних чиновников.

Напомним, 15 июля неизвестные злоумышленники совершили беспрецедентную атаку на Twitter. Хакеры сумели получить доступ к страницам компаний Apple, Uber, основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla Илона Маска, экс-президента США Барака Обамы, главного конкурента Дональда Трампа на выборах Джо Байдена, основателя Amazon Джеффа Безоса и ряда других известных влиятельных лиц.

На взломанных страницах после этого появились тексты примерно одинакового содержания — мошенники призвали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщении счет.