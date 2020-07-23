Хакерська така на Twitter. Фото: ixbt.com

https://racurs.ua/ua/n141505-hakerska-ataka-na-twitter-zlamani-pryvatni-povidomlennya-36-znamenytostey.html

Ракурс

Хакерська атака на Twitter, яка була здійснена минулого тижня, не припиняється.

Зловмисники, які отримали доступ до 130 акаунтів відомих людей і компаній в соцмережі, отримали доступ до особистих повідомлень 36 із них. Про це поінформувала технічна підтримка Twitter, повідомляє CNN.

Ми вважаємо, що хакери отримали доступ до вхідних особистих повідомлень 36 з 130 власників облікових записів, що піддалися атаці, зокрема й однієї виборної посадової особи з Нідерландів, — йдеться у повідомленні.

У Twitter додали, що досі немає інформації про отримання зловмисниками відомостей про листування, що належить кому-небудь ще з колишніх або нинішніх чиновників.

Нагадаємо, 15 липня невідомі зловмисники здійснили безпрецедентну атаку на Twitter. Хакери зуміли отримати доступ до сторінок компаній Apple, Uber, засновника Microsoft Білла Гейтса, гендиректора Tesla Ілона Маска, екс-президента США Барака Обами, головного конкурента Дональда Трампа на виборах Джо Байдена, засновника Amazon Джефа Безоса та низки інших відомих впливових осіб.

Зі зламаних сторінок після цього з’явилися тексти приблизно однакового змісту — шахраї закликали користувачів переказувати кошти у криптовалюті на вказаний в повідомленнях рахунок.